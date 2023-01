Statistik zeigt: In Tirol über 131.000 Ausländer

Staatsangehörigkeiten aus 159 Ländern in Tirol

In Summe zählte das Land im Jahr 2021 exakt 159 verschiedene Staatsangehörigkeiten in der Bevölkerung (inklusive Österreich). „Das sind 81,5 Prozent der 195 von den Vereinten Nationen anerkannten Staaten“, heißt es in diesem Bericht. Und weiter: „Die Migration des eingewanderten Bevölkerungsteils nahm in 174 unterschiedlichen Geburtsländern ihren Ausgang.“