Tirol ist 2021 um fast 4000 Personen gewachsen

So hatten am 1. Jänner 2022 exakt 764.102 Personen ihren Hauptwohnsitz in Tirol gemeldet. „Verglichen mit dem Vorjahr hat die Bevölkerung somit um 3997 Personen (+0,5%) zugenommen“, rechnen die Statistiker vor. Interessant: Das relative Wachstum war in den vergangenen Jahren stets rückläufig. „Seit dem Jahr 2018 ist die Bevölkerung 2021 erstmals Mal wieder gewachsen.“ Verantwortlich war die positive Geburtenbilanz von 0,2 Prozent bzw. 1308 Personen sowie das positiv errechnete Wanderungssaldo von 0,4 Prozent bzw. 2689 Personen.