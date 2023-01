Statistik: So viele Tiroler starben im Jahr 2021

58 Männer und 14 Frauen begingen Selbstmord

Ebenfalls dramatisch für die Hinterbliebenen: 72 Menschen nahmen sich 2021 das Leben, davon waren 58 Männer und 14 Frauen. „Vergleicht man diese Zahl mit der Gesamtanzahl der in Tirol lebenden Menschen und berechnet anteilig die Zahl der Selbstmorde für 100.000 Einwohner, so erhält man für 2021 eine Selbstmordrate von 9,47“, rechnen die Statistiker vor. Damit ist die Selbstmordrate auf dem niedrigsten Wert, der je in der Todesursachenstatistik aufgezeichnet wurde. Für die Angehörigen freilich ein schwacher Trost.