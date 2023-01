Corona-Lockdowns sorgten in Tirol für Babyboom

„Rund“ zwölf Neugeborene stammen von Eltern, die in einer eingetragenen Partnerschaft leben. „Rund“ deshalb, weil derzeit nur überprüft werden kann, ob beide Elternteile in einer eingetragenen Partnerschaft leben. Nicht jedoch, ob sich beide Elternteile in derselben Partnerschaft befinden, klären die Statistiker auf. Bei der Art der Entbindung führt die Spontangeburt die Liste an (57,4%), danach folgen der Kaiserschnitt (33,6%) und die Saugglocke (9%). Tirol ist bei Kaiserschnitten an vierter Stelle im Bundesländervergleich.