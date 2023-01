Wenn hirnlose Anmache zur echten Bedrohung wird

„Hallo Hübsche, wie viel kostest du?“ oder „Schöne Beine. Du kannst deine Tasche ruhig wegtun, dann sieht man mehr.“ Es passiert an der Bushaltestelle. Vor dem Supermarkt. In der Straßenbahn. Unerwünschte Kommentare wie diese, die uns Frauen oft das Blut in den Adern gefrieren lassen - vor allem, wenn es so früh dunkel wird.