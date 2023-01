Blau-gelber Wahlkampf auf Sparflamme

Zufriedenheit mit der Politik ist enden wollend

Deutlich nobler geht es bei der Landeshauptfrau-Partei, der ÖVP, zu. Im Binderstadl im Stift Klosterneuburg werden beim Neujahrsempfang Sekt, Wein und Brötchen serviert. Stimmung kommt aber auch hier nicht wirklich auf. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager redet den „schmutzigsten Wahlkampf aller Zeiten“ herbei. Von Wahlkampf ist in der mittelalterlichen Halle allerdings wenig zu spüren. Das Publikum ist sehr ruhig, es wird kaum geklatscht. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner schüttelt brav so viele Hände wie möglich. In der Bevölkerung scheint die Zufriedenheit mit der Politik enden wollend.