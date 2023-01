Platte Reifen: Erneut ließen Aktivisten Luft aus

„Ihr Spritfresser ist tödlich“

Bereits in der Vergangenheit hatten Klimaaktivisten mit solchen Aktionen auf sich und die Klimakrise aufmerksam gemacht. In Tirol hinterließen die Aktivisten dabei eine Nachricht für die Autobesitzer. „Achtung - Ihr Spritfresser ist tödlich. Wir haben bei einem oder mehreren Ihrer Reifen die Luft abgelassen. Sie werden wütend sein, aber nehmen Sie es nicht persönlich. Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto“, so die Erklärung.