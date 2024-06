Wachstation Keplergasse wird Sicherheitszentrum

Causa ist Chefsache

Mittlerweile hat Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) die Causa zur Chefsache erklärt und gibt Entwarnung. Die „Krone“ hat die Details: Die Polizeiinspektion Keplergasse bleibt in unmittelbarer Nähe des Keplerplatzes und übersiedelt in eine ehemalige Erste-Bank-Filiale in der Favoritenstraße 92. Damit sind die Polizisten nun direkt in der Fußgängerzone beheimatet und für die Bevölkerung besser wahrnehmbar und erreichbar.