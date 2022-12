Aktivisten ließen Luft aus SUV-Reifen: Crash

Schreiben mit „offensichtlichem Klima-Aktivismus-Kontext“

Die Polizei bestätigte am Sonntag, dass der Vorfall von dem Mann gemeldet wurde und berichtete von weiteren Fällen des „Reifen-Auslassens“ bei sogenannten SUVs in Döbling. An den Windschutzscheiben wurden Schreiben „mit offensichtlichem Klima-Aktivismus-Kontext angebracht“, teilte Polizeisprecher Philipp Haßlinger mit. „Es wurden Berichte über die Vorfälle verfasst und das Landesamt für Verfassungsschutz in Kenntnis gesetzt.“ Anzeigen wegen Sachbeschädigung gab es vorerst nicht, da die Reifen entlüftet und nicht aufgestochen worden seien.