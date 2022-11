Klimaaktivisten nahmen sich SUVs in Innsbruck vor

SUVs als Katastrophe für das Klima

Als Gründe gab man an, dass das Herumfahren in städtischen Gebieten enorme Folgen habe: „SUVs sind die zweitgrößte Ursache für den weltweiten Anstieg der Kohlendioxidemissionen in den letzten zehn Jahren - mehr als die gesamte Luftfahrtindustrie“, so die Luftauslasser. Die Welt stehe zudem vor einem Klimanotstand. Bereits jetzt sterben nach Angaben der UNO „Millionen von Menschen an den Folgen des Klimawandels“, heißt es im Schreiben der Aktivisten.