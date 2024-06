Wenn atomare Gefahr droht, rückt ABC-Truppe aus

„Feindliche Schmuggler schleusen in einem Pkw radioaktives Material samt Sprengstoff für eine ,Dirty Bomb‘ nach Österreich. Kurz nach der Kärntner Grenze kommt es zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Sprengsatz nicht detoniert – radioaktive Strahlung jedoch freigesetzt wird“, so lautete das Spezialszenario, das von den Soldaten am Übungsplatz in Glainach bewältigt werden musste.