Anleitung zu Angriff: Tschetschene (17) im Visier

Brutales Shooter-Spiel

Wie in einem brutalen Ego-Shooter-Videospiel sieht man eine Hand, die ein großes Messer führt und immer wieder zusticht. Es wird quasi geübt, wo und wie die Waffe im Körper eindringen muss, um dem potenziellen Opfer größtmögliche Verletzungen zuzufügen beziehungsweise es eben zu töten! Und das nur wenige Tage nach dem erschütternden Angriff eines Afghanen auf einen Polizisten am Rande des Auftritts eines rechtsgerichteten Islamkritikers in der Stadt Mannheim, der noch immer ganz Deutschland bewegt.