Straka fällt nach schwacher Runde weit zurück

Der 31-Jährige verpatzte in Pinehurst seine dritte Runde am Samstag völlig, blieb acht Schläge über Par und rutschte unter 74 verbliebenen Spielern vom 27. Platz zur Halbzeit vorläufig auf Position 61 ab. 2019 war er auf dem Kurs in North Carolina geteilter 28., in den vergangenen beiden Jahren hatte er dort den Cut verpasst.