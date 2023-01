Urteil im Iran: Fotografin muss Parks reinigen

Ein recht skurriles Urteil hat ein Gericht in Teheran gegen die renommierte iranische Fotografin Yalda Moaiery gefällt. Wegen ihrer Beteiligung an den systemkritischen Protesten ist sie zu zwei Monaten Parkreinigung verurteilt worden. Außerdem müsse sie als Strafe einen 100-seitigen Recherchebericht zu einem iranischen Kleriker verfassen, erklärte die Justiz. Indes sind am Samstag zwei weitere Demonstranten hingerichtet worden.