Iran: 2. Todesurteil an Demonstrant vollstreckt

Im Iran ist am Montag ein zweiter Demonstrant, der an systemkritischen Protesten beteiligt gewesen war, hingerichtet worden. Der wegen „Kriegsführung gegen Gott“ angeklagte Majid-Reza R. wurde in der Stadt Mashhad im Nordosten des Landes öffentlich gehängt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA.