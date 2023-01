Ministerin Tanner auf Einkaufstour für das Heer

Eigentlich hätte sie allen Grund zur Freude, ein tragischer Vorfall in der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt überschattet dies allerdings. Verteidigungsministerin Tanner zeigt sich vom tödlichen Vorfall mit einem Grundwehrdiener tief betroffen. „Ich bedaure diesen schrecklichen Vorfall zutiefst. Mein aufrichtiges Beileid und tiefes Mitgefühl gehört den Angehörigen des getöteten Wachsoldaten“, so die Ministerin.