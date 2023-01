Rekrut (20) erschossen: Mordermittlungen gestartet

Nach dem Todesdrama Freitagfrüh in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt, bei dem ein 20-jähriger Wachsoldat aus Niederösterreich erschossen wurde, rückt nun der 54-jährige Vorgesetzte ins Visier. Gegen ihn seien Ermittlungen wegen Mordes eingeleitet worden, hieß es vonseiten der Staatsanwaltschaft am Nachmittag.