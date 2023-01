Heftiger Windsturm zieht über ganz Österreich

Am kühlsten in Kärnten und Tirol

Auf der Alpensüdseite wird es am Nachmittag wieder sonniger. Auch vom Norden her setzt sich unterdessen immer häufiger die Sonne durch. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 15 Grad, nur in Unterkärnten und Osttirol bleibt es stellenweise kühler.