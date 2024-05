Wiener Parksheriffs suchen jetzt wieder Nachwuchs

60 weitere Parksheriffs

Denn nun werden die Reihen der Parksheriffs weiter verstärkt. Vom 13. bis 26. Mai können sich Interessierte online bewerben. Persönlich kann man sich am 13. Mai zwischen 13 und 17 Uhr in der Zentrale in der Dresdner Straße ein Bild von dem Beruf machen. 60 Stellen sind zu besetzen. Grund für die Neuaufnahmen: „Neben dem stetig wachsenden Aufgabengebiet und den damit einhergehenden verbundenen Herausforderungen gibt es, wie in jedem Unternehmen auch, eine stabile Anzahl an Abgängen aufgrund von Pensionierungen sowie durch persönliche, berufliche Veränderungen“, heißt es von der MA67.