Auf den Bandenzauber folgt die Weltreise

Die Favoriten gaben sich am zweiten Tag des „Salzburger Stiers“ keine Blöße. Seekirchen fegte in Gruppe D über seine Gegner hinweg, gewann alle drei Vorrundenpartien. Besonders herausgestochen bei den Wallerseern ist Jonas Vorderegger. Der Offensivgeist traf fünfmal, war im Spiel der Flachgauer das Um und Auf. Das sah auch Trainer Mario Lapkalo, der beim Hallenevent aber nur Fan und nicht Coach ist, so: „Jonas war sehr auffällig.“