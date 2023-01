„Menschlicher“ BMW: 32 Lackfarben auf Knopfdruck

Ganze Frontscheibe als Head-up-Display

Was in ähnlicher Form ab 2025 in BMWs „Neuer Klasse“ (der neuen Generation von E-Autos) in Serie gehen soll, ist das im i Vision DEE gezeigte Head-up-Display. Es kann die komplette Windschutzscheibe bespielen und bleibt dabei komplett durchsichtig. Im unteren Bereich können dauerhaft Elemente eingeblendet bleiben, zudem können auch darüber Elemente eingeblendet werden, etwa um einen schwer zu sehenden Radfahrer rot zu markieren oder für andere Augmented-Reality-Anzeigen.