Ungarnfeindliche Parole auf brennender Kirche

Ähnliche Drohungen gegen Ungarn bereits zu Kriegsbeginn

Apropos Propaganda: Auch in den ersten Wochen nach Kriegsausbruch im Jahr 2022 war in SMS-Sendungen auf den Handys zahlreicher Mitglieder der ungarischen Minderheit in Transkarpatien eine ähnliche Drohung gegen sie wie nun an der Kirchenmauer. Damals wurden ukrainische Rechtsextreme verdächtigt, doch auch eine gezielte Provokation russischer Hacker konnte nicht ausgeschlossen werden.