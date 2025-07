Torfrau hält vier Elfmeter und scheitert selbst

Vier Elfmeter gehalten – dennoch trottete Schwedens Torhüterin in schwarzen Birkenstock-Schlappen traurig an den Kameras vorbei. Gelegentlich blieb Jennifer Falk stehen, um dann mit brüchiger Stimme zu erklären, was eigentlich kaum zu erklären war: Das Ausscheiden nach einem Elfer-Drama mit neun vergebenen Versuchen in einem denkwürdigen EM-Viertelfinale gegen England. Falk versuchte es tapfer: „Leere, tausend Gefühle gleichzeitig, das ist kaum zu beschreiben.“