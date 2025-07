Frauen bekommen um 45 % weniger Pension als Männer

Am 19. Juli ist in Oberösterreich heuer „Equal Pension Day“. An diesem Tag haben Männer bereits so viel Pension erhalten, wie Frauen erst bis Jahresende zusammenbekommen werden. 45,1 Prozent beträgt der Geschlechterunterschied bei den Rentenzahlungen – fast Spitzenwert in Österreich. Nur in Vorarlberg ist die Schere mit 46,7 Prozent noch größer. Bundesweit bekommen Männer um 39,7 Prozent mehr Pension als Frauen.