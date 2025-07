Top-Klubs kicken für das BORG Dreierschützengasse

Die symbolische Scheckübergabe in Höhe von 15.000 Euro erfolgt im Rahmen des Spiels an Helga Chibidziura, stellvertretende Obfrau des Elternvereins. Zudem wird ein kostenfreies Kartenkontingent für Schüler und Schülerinnen des BORG Dreierschützengasse bereitgestellt.

„Die Steiermark steht geeint hinter allen Betroffenen dieser unfassbaren Tragödie. Das Benefizspiel in der Merkur Arena ist ein starkes Zeichen der Anteilnahme, der Solidarität und des menschlichen Zusammenhalts“, sagt Landeshauptmann Mario Kunasek. „Dieses Spiel ist weit mehr als ein sportliches Event. Es ist ein Zeichen der Solidarität, des Gedenkens und der Unterstützung für eine betroffene Schulgemeinschaft, die tiefe Spuren in unserer Stadt hinterlassen hat“, so IFCS-Geschäftsführer Kian Walizadeh.