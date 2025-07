Bäckerei-Mitarbeiter zweigten über Jahre Geld ab

Hunderte Artikel nicht boniert, Dutzende Diebstähle aus Kassenlade

Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete daher eine Videoüberwachung des Kassenbereichs an, und das verdächtige Duo – ein 30-jähriger Mann und eine 51-jährige Frau – tappte in die Falle. Der Mann soll im Lauf der Zeit mehr als 1200 Artikel nicht im Kassensystem erfasst haben, weiters seien mehr als 30 konkrete Bargeld-Diebstähle dokumentiert, so die Polizei am Freitag. Er agierte meist zur Mittagszeit, als er allein im Geschäft war.