Erdbeben sucht Supervulkan-Gebiet bei Neapel heim

Die Einwohner der „Phlegräischen Felder“ (Brennende Felder), dem Gebiet des „Supervulkans“ bei Neapel in Süditalien, kommen nicht zur Ruhe. Am Freitag wurde ein Erdbeben mit Stärke 4.0 mit Epizentrum in der Nähe von Dazio, zwischen Pozzuoli und dem westlichen Stadtgebiet von Neapel verzeichnet.