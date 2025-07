Taxifahrer (52) entkommt Würgeangriff mit Seil

Ein normaler Arbeitstag endete für einen Taxilenker in einem Albtraum. Ein Fahrgast setzte sich zu dem 52-Jährigen ins Taxi und gab als Ankunftsziel Wien-Penzing an. Die Fahrt verlief zuerst ohne Vorkommnisse, als der Taxilenker in die Sanatoriumsstraße einbog, um seinen Fahrgast abzusetzen. Kurz vor Erreichen des Ziels soll der unbekannte Mitfahrer den Taxifahrer plötzlich angegriffen, ihm ein Seil um den Hals gelegt und zugezogen haben.