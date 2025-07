„Gute Chancen“: Mick Schumacher vor F1-Rückkehr?

„Cadillac braucht einen Fahrer mit Erfahrung in der Formel 1 und es gibt derzeit nicht viele Fahrer, die keinen Job haben, aber schon mal Formel 1 gefahren sind“, sagt Steiner gegenüber „sport.de“. Mit dem US-Team, das die Motoren dann von Ferrari bekommen wird, werden von 2026 an elf Teams in der Motorsport-Königsklasse an den Start gehen.