Aggressiver Stier wurde von der Cobra erschossen

„Entlaufenes Tier“ hieß die Alarmierung für drei Feuerwehren in Seewalchen am Attersee am Donnerstagabend. Und der entlaufene Stier hielt die Einsatzkräfte auch ordentlich auf Trab. Mit einer Drohne konnten sie dem Tier folgen, schlussendlich wurde er von der Cobra erschossen.