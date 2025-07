Rapids neues Auswärtstrikot: Novum in blau-rot!

Unter dem Motto „Class never goes out of style. Rapid never goes out of style” präsentiert Rapid das neue Auswärtstrikot für die Saison 2025/26. Die Hütteldorfer tragen heuer erstmals in der Geschichte auswärts ein blau-rotes Nadelstreifmuster. Das Trikot ist in Rot gehalten und wird mit blauen, dünnen Streifen verfeinert sowie mit roter Hose und roten Stutzen kombiniert. In Grün und Weiß ist Nadelstreif bereits ein bewährtes Muster bei Rapid, welches in regelmäßigen Abständen seit den 1970er-Jahren getragen wurde. Von 2008 bis 2010 lief Rapid bereits zumeist auswärts im Nadelstreiftrikot auf – jedoch in Weiß mit grünen Akzenten.