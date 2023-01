Dieser Salzburger überlebte 7 Tage im Dschungel

Was ist „7vsWild“ überhaupt? Kurz gesagt: Sieben Personen des öffentlichen Lebens - manche mit Survival-Erfahrung, manche ohne - werden mit sieben Gegenständen für sieben Tage in der Wildnis ausgesetzt. Nachdem es in der ersten Staffel nach Schweden gegangen war, wurden die Teilnehmer der 2. Staffel - also auch Österreich-Vertreter Sascha Huber - auf einer tropischen Insel in Panama ausgesetzt. Wer nicht weitermachen konnte oder wollte, konnte sich durch das Senden eines „Code Yellow“ via Satellitentelefons abholen lassen.