Stadt Köln schafft die Bezeichnung „Spielplatz“ ab

Beim Oppositionsführer im Landtag von Nordrhein-Westfalen, Jochen Ott, kommt diese Änderung nicht gut an. Der Kölner erklärte gegenüber „Bild“: „Angesichts vieler Kölner Spielplätze, die wirklich in einem sauschlechten Zustand sind – ungepflegt, Spielgeräte abgebaut, keinerlei Sonnenschutz, zu viel Beton – frage ich mich ernsthaft, ob der Name auf dem Schild wirklich das größte Problem ist, das wir haben.“