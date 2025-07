Premiere für „La Traviata“ in lauer Sommernacht

Die rumänische Sopranistin Cristina Pasaroiu gibt eine ausdrucksstarke Violetta und steigert sich im 3. Akt zu hoher Dramatik. Imposant an ihrer Seite der armenische Tenor Liparit Avertisyan als Alfredo Germont, der leichtfüßig nicht nur das berühmte Trinklied „Libiamo“, sondern auch sämtliche Arien-Höhen stemmt. Besonders stimmig wird diese „Traviata“ dann, wenn sich die beiden in Duetten (berührend: „Parigi, o cara“) finden, die Nacht hereinbricht, der Mond an seiner Kulissen-Kopie über dem Dach des Konzerthauses vorbeizieht, dessen Fassade zur kunterbunt-verspielten Kulisse wird. Und wie es sich für einen originalen Wiener Open-Air-Sommer gehört, darf weder das Tönen von Autohupen noch das Knattern eines Hubschraubers fehlen. Zum Schluss gab es lauten Jubel und viele Bravos.