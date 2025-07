Boxwelt trauert um ehemaligen Champion Löwe (56)

1991 zog Läwe nach Hamburg, wo er unter Manager Peter Hanraths 1997 WBO-Weltmeister im Weltergewicht wurde. „Ich entdeckte ihn 1988 bei den Amateuren in Leverkusen. Michael war wie ein Sohn für mich. Ich reise am Donnerstag nach Rumänien zur Beisetzung“, so der 79-Jährige.