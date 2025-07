Hitzewelle forderte bereits mehrere Todesopfer

Waldbrände in der Türkei unter Kontrolle

Die Türkei ist von der in Südeuropa herrschenden Hitzewelle verschont geblieben, leidet jedoch unter durch den Klimawandel verursachter Trockenheit. Die Waldbrände im Westen und Süden des Landes sind nach Angaben des Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft weitgehend unter Kontrolle. Die Brände in der Provinz Izmir an der Ägäisküste, die seit Sonntagabend wüteten, seien „teilweise unter Kontrolle gebracht“ worden, erklärte Landwirtschaftsminister Ibrahim Yumakli in einem Lagebericht am Dienstagabend. „Die Abkühlungsbemühungen werden die ganze Nacht und in den kommenden Tagen fortgesetzt“, fügte er hinzu.