Verstappen-Beben! Mercedes-Wechsel schon fix?

Und was passiert mit Russell?

Demnach hätten sich Mercedes-Teamchef Wolff und der Niederländer schon über einen Vertrag ab 2026 geeinigt. Nur noch die Zustimmung des Mercedes-Vorstandes soll fehlen. Dort soll es allerdings noch einzelne zweifelnde Stimmen geben. Demnach diskutiert man noch, ob man sich angesichts des Potenzials von George Russell und Kimi Antonelli den teuren Weltmeister leisten will. Allerdings dürfte man dem Niederländer am Ende keine Absage erteilen.