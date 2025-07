Unsere Golf-Asse freuen sich auf „Hotel Mama“

Fast das ganze Jahr über sind die Golf-Pros rund um den Erdball unterwegs, checken Woche für Woche in diversen Hotels ein. Umso mehr genießen die Asse das Heimturnier in Schladming. Denn: Was gibt es Schöneres als das „Hotel Mama“. „Ich schlafe in meinem alten Kinderzimmer, das seit zwölf Jahren quasi unverändert ist“, lacht Niklas Regner, der bei seinen Eltern in Liezen Quartier bezogen hat. „Ich hoffe, die Mama kocht etwas Gutes für mich.“ Mit dem „Doping“ von der Mama will Regner beim Turnier in der Heimat abliefern. „Hin und wieder habe ich auf dem Platz schon trainiert, es ist eine coole Wiese. Die Wittmanns haben gesorgt, dass der Platz in einem hervorragenden Zustand ist.“