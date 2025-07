Teenies im Burgenland dürfen keine Zombies sehen

„28 Years Later“ ist der dritte Teil von Danny Boyles Zombie-Trilogie und begleitet eine Gruppe von Überlebenden fast dreißig Jahre nach dem Entweichen des gefährlichen Rage-Virus aus einem Labor für biologische Waffen. Fans feiern den Film schon jetzt als gruseliges Meisterwerk. So manche – genauer: Teenager, die sich im Burgenland aufhalten – kommen aber nicht in den Genuss. Denn im östlichsten Bundesland gilt eine Altersfreigabe von 18 Jahren, während alle anderen Jugendlichen des Landes schon ab 16 in den Kinosaal dürfen.