Für Angehörige ist ein Pfleger oft nicht leistbar

Außerdem mangelt es an medizinischem Personal

Außerdem spielt der Pflegekräftemangel ebenfalls eine große Rolle – die Wartelisten für Pflegeplätze in Seniorenwohnheimen ellenlang. Diese Zeit muss oft von den Angehörigen überbrückt werden. „Es sind vorwiegend Arbeitnehmer, aber auch Pensionisten, die die Last zu Hause tragen. Sie fühlen sich alleine gelassen, bräuchten professionelle Unterstützung und müssen zum Teil auch Einkommenseinbußen in Kauf nehmen. Das kann es nicht sein. Es braucht jetzt dringend Maßnahmen seitens der Politik, um gegenzusteuern“, sagt Arbeiterkammer-Präsident Peter Eder zu den Ergebnissen der Befragung.