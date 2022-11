In der Pflege fehlt es an allen Ecken und Enden

Landtagsanfrage soll Licht in die Planung des Landes bringen

Hinzu kommt für Auer, dass es in den Heimen zu wenige Pflegebetten gibt. „Und die wenigen Betten sind teilweise gesperrt, weil es an Pflegekräften fehlt.“ Von den zuständigen Landesrätinnen will sie nun über eine Anfrage erfahren, was genau geplant ist, um diesen Missstand zu beseitigen.