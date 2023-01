Schon der dritte Vermisste in Oberösterreich

Zuletzt hatte Josef K. am 10. Dezember um 14 Uhr mit einem Bekannten telefoniert. Seither fehlt jede Spur von ihm. Josef K. könnte in ganz Österreich unterwegs sein. Er ist 1,78 Meter groß, hat mittlere Statur, eine Glatze, gepflegtes Äußeres und blau-grüne Augen. Hinweise bitte an das LKA unter 059/133-40 33 33 oder an jede Polizeidienststelle.