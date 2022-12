Vermisster Familienvater saß eine Woche im Auto

Roland K. ging alleine vor und kam nie in Bar an

Diese Geschichte bringt wohl auch den Angehörigen des seit genau drei Wochen vermissten Roland K. (42) aus Natternbach Hoffnung, an ein Wunder zu glauben. Er war in der Nacht zum 10. Dezember mit Freunden in Linz, wollte vom „Rox“ in die „Linzer Alm“ wechseln. Er sagte seinen Kameraden, dass er vorausgehe – und kam nie an.