Am Weg nach Bukarest: Baby kam an Bord zur Welt

Die Geburt eines Babys an Bord hat ein Linienflugzeug zur ungeplanten Landung am Vaclav-Havel-Flughafen in Prag gezwungen. Die Maschine war eigentlich von Birmingham nach Bukarest unterwegs gewesen. Trotz der eiligen Kursänderung kam der Bub noch in der Luft zur Welt.