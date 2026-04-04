Suchen Sie noch Osternester mit der Familie?

Hat die gemeinsame Ostereiersuche für Sie noch einen festen Platz im Jahreslauf – vielleicht als bewusst gepflegte Tradition oder als Moment, der Generationen verbindet? Oder sind solche Rituale für Sie in den Hintergrund gerückt, ersetzt durch andere Formen des Beisammenseins? Wie wichtig ist Ihnen dabei das Weitergeben von Traditionen an Kinder und Enkel und welche Rolle spielt Ostern heute überhaupt noch in Ihrem Familienleben?