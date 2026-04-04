Ostern beginnt oft mit einem kleinen Abenteuer: Eltern suchen das beste Versteck, Kinder das Versteckte. Zwischen Sträuchern und hinter Blumentöpfen warten bunte Nester und ein Moment, der den Alltag kurz anhält. Doch was früher selbstverständlich war, ist heute nicht mehr überall gelebte Tradition. Unsere Frage des Tages lautet: „Alte Tradition: Suchen Sie noch Osternester mit der Familie?“
Hat die gemeinsame Ostereiersuche für Sie noch einen festen Platz im Jahreslauf – vielleicht als bewusst gepflegte Tradition oder als Moment, der Generationen verbindet? Oder sind solche Rituale für Sie in den Hintergrund gerückt, ersetzt durch andere Formen des Beisammenseins? Wie wichtig ist Ihnen dabei das Weitergeben von Traditionen an Kinder und Enkel und welche Rolle spielt Ostern heute überhaupt noch in Ihrem Familienleben?
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