Ostern in Österreich: Was gehört für Sie dazu?

Der Duft von frischem Osterschinken zieht durch die Küche, draußen glitzert noch der Morgentau auf dem Gras, und irgendwo im Garten wartet ein buntes Ei darauf, entdeckt zu werden. Ostern hat viele Gesichter. Für die einen ist es ein stilles, beinahe andächtiges Fest. Für die anderen ein fröhliches Beisammensein mit Familie, gutem Essen und viel Gelächter. Wie sieht Ostern bei Ihnen aus?
Ostern lebt von kleinen Momenten, die groß zelebriert werden. In vielen Regionen gehört die Fleischweihe am Karsamstag fest dazu: Körbe, liebevoll gefüllt mit Brot, Eiern und Osterspeisen, werden zur Kirche getragen, um sie anschließend im Kreise der Familie zu genießen. Die Hände noch grün, blau oder rot vom Eierfärben, sucht man im Garten nach den besten Verstecken. Zu gut dürfen die Verstecke aber auch nicht sein, sonst tauchen die Eier mitunter erst wieder zum übernächsten Osterfest auf.
Ostern hinterlässt Spuren, nicht nur an den Fingern: Beim gemeinsamen Essen, beim Lachen, beim Wiedersehen wird man schnell weich. Die harte Schale braucht es dann wiederum beim Eierpecken. Welche Spuren hinterlässt Ostern bei Ihnen und wie begehen Sie die Feiertage?
Erzählen Sie uns von Ihrem Osterfest!
Wie feiern Sie Ostern? Gehören Fleischweihe, Eier färben und Eierpecken für Sie unbedingt dazu? Welche Bräuche haben Sie übernommen, welche neu geschaffen? Feiern Sie im Kreis der Familie oder ganz für sich? Welche dieser Traditionen tragen Sie weiter – und welche haben für Sie an Bedeutung verloren? Erzählen Sie uns von Ihrem Osterfest!
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