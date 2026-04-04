Ostern in Österreich: Was gehört für Sie dazu?

Ostern lebt von kleinen Momenten, die groß zelebriert werden. In vielen Regionen gehört die Fleischweihe am Karsamstag fest dazu: Körbe, liebevoll gefüllt mit Brot, Eiern und Osterspeisen, werden zur Kirche getragen, um sie anschließend im Kreise der Familie zu genießen. Die Hände noch grün, blau oder rot vom Eierfärben, sucht man im Garten nach den besten Verstecken. Zu gut dürfen die Verstecke aber auch nicht sein, sonst tauchen die Eier mitunter erst wieder zum übernächsten Osterfest auf.