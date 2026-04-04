Mehrere Wochen Pause für Lakers-Star Luka Doncic

Erst im Februar verpasste der Slowene mit einer Zerrung, ebenfalls am linken Oberschenkel, vier Spiele unmittelbar vor dem All-Star-Wochenende. Der Ausfall ist ein Rückschlag für die Lakers. Mit 33,5 Punkten im Schnitt ist der 27-Jährige der beste Scorer der Liga. Im März wurde er zum Spieler des Monats in der Western Conference gewählt, nachdem er in 13 Spielen am Stück mindestens 30 Punkte erzielt hatte – darunter sieben 40-Punkte-Spiele und eine 60-Punkte-Performance gegen die Miami Heat. Die Lakers sind derzeit Dritter in ihrer Conference und haben sich bereits für die Play-offs qualifiziert.