Ältester Beweis für Wasser-Heilkraft entdeckt

Am Hemmaberg in Globasnitz, wo sich zur Römerzeit ein keltisches Heiligtum befunden haben soll, sollen sich bereits im 17. Jahrhundert Wunder ereignet haben. „Damit haben wir das älteste schriftliche Zeugnis über die beweisbare Heilkraft der Rosalienquelle“, sagt Kärntens Landesarchäologe Franz Glaser. Doch was hat sich damals ereignet?