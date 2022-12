Pauger hat Paris bereits für 2023 ins Auge gefasst

Das Jahr 2022 war ein gutes für Leon Pauger. In der Weltrangliste schaffte der Bregenzer den Sprung in die Top-100, rangiert aktuell auf Platz 79. In der Quali-Rangliste für Olympia 2024 liegt er sogar auf Position 58. „Dennoch wäre in diesem Jahr noch mehr für mich möglich gewesen“, zieht der 24-Jährige Bilanz.