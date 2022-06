Pauger jubelt: „Das beste Rennen meines Lebens“

Polen scheint für Leon Pauger ein guter Boden zu sein. Im August 2020 feierte der Bregenzer in Olsztyn seinen ersten Europacupsieg, am Pfingstwochenende gelang ihm in Rzeszów der nächste Streich. „Auch wenn ich mich gut gefühlt habe, kam der Sieg überraschend“, gesteht der 23-Jährige, der bei seinem zweiten EC-Sieg mit Barclay Izzard (Eng) auch den EM-Zweiten hinter sich ließ. „Es war das beste Rennen meines Lebens und ich hätte sogar noch schneller laufen können - wenn es das gebraucht hätte.“